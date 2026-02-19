Paulo Souza, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica. Num percurso que começou no Sacavenense em 2017, o médio representa o Benfica desde 2019. Nesta época regista um golo em 18 jogos pelos Juventis (sub-17), depois de conquistar o Nacional de Iniciados e de Juvenis.

«Sinto um orgulho extremo por estar a assinar o meu primeiro contrato profissional pelo clube do meu coração. Espero conquistar muito mais neste clube», disse à BTV.