Depois de integrar o plantel que conquistou Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga – mas apenas com dois jogos oficiais pela equipa principal do Benfica – João Cancelo pondera o regresso à Luz. Em entrevista ao Canal 11, o internacional português não escondeu o carinho pelo clube onde completou a formação.

«Eu já ganhei mais do que esperava, mas para jogar no Benfica é como no basquetebol, por amor. Vou baixar o meu salário», garantiu.

Natural do Barreiro, onde deu os primeiros toques, o lateral leva três assistências e um golo em 12 jogos pelo Barcelona. Já representou Inter, Juventus, Man City, Bayern Munique e Al Hilal.

Antes, em 2014, deixou o Benfica e rumou ao Valência a troco de 15 milhões de euros.

Aos 31 anos, além dos títulos em Portugal, o currículo de João Cancelo conta também com Champions, Bundesliga, Premier League (duas), Taça inglesa, Taça da Liga inglesa (duas), campeonato italiano e Supertaça de Itália. Pela Seleção Nacional, o defesa conquistou a Liga das Nações (duas).