«Carlos Álvarez? Está entusiasmado e totalmente focado, quero mantê-lo»
Treinador do Levante, Julián Calero, apela à direção para resistir a eventuais propostas
Treinador do Levante, Julián Calero, apela à direção para resistir a eventuais propostas
À margem da antevisão à visita ao Elche, na terceira ronda da La Liga, o treinador Julián Calero comentou o interesse do Benfica em Carlos Álvarez, extremo de 22 anos. Em conferência de imprensa, na quinta-feira, o treinador do Levante foi comedido nos comentários, alinhado com o diretor desportivo Héctor Rodas, que esta semana garantiu não existir qualquer proposta formal pelo jovem avançado espanhol.
«Mentalmente está entusiasmado e totalmente focado. Está a recuperar a condição física, vamos analisar para perceber qual o melhor momento para o lançar a jogo. A janela de transferências está a fechar. Não sei qual é a situação, mas quero mantê-lo. Quero ter um plantel compacto.»
«Qualquer jogador que saia tem de ser substituído. Mas, tenho poucas queixas. Afinal, este é o nosso contexto», referiu.
De acordo com a imprensa espanhola, o negócio poderá ser feito entre os 18 e 25 milhões de euros. Todavia, como noticiado pelo Maisfutebol, o Benfica pretende investir até 15 milhões neste jovem.
AO MINUTO: siga as principais movimentações no mercado de transferências.
Formado no Sevilha, Carlos Álvarez representa o Levante há três temporadas, com destaque para 2024/25 – sete golos e 12 assistências em 43 jogos – sendo importante na campanha que culminou na conquista da II Liga espanhola.
Consulte todas as entradas e saídas oficias de emblemas da Liga.