À margem da antevisão à visita ao Elche, na terceira ronda da La Liga, o treinador Julián Calero comentou o interesse do Benfica em Carlos Álvarez, extremo de 22 anos. Em conferência de imprensa, na quinta-feira, o treinador do Levante foi comedido nos comentários, alinhado com o diretor desportivo Héctor Rodas, que esta semana garantiu não existir qualquer proposta formal pelo jovem avançado espanhol.

«Mentalmente está entusiasmado e totalmente focado. Está a recuperar a condição física, vamos analisar para perceber qual o melhor momento para o lançar a jogo. A janela de transferências está a fechar. Não sei qual é a situação, mas quero mantê-lo. Quero ter um plantel compacto.»

«Qualquer jogador que saia tem de ser substituído. Mas, tenho poucas queixas. Afinal, este é o nosso contexto», referiu.

De acordo com a imprensa espanhola, o negócio poderá ser feito entre os 18 e 25 milhões de euros. Todavia, como noticiado pelo Maisfutebol, o Benfica pretende investir até 15 milhões neste jovem.

Formado no Sevilha, Carlos Álvarez representa o Levante há três temporadas, com destaque para 2024/25 – sete golos e 12 assistências em 43 jogos – sendo importante na campanha que culminou na conquista da II Liga espanhola.

