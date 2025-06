Rui Costa não fintou as questões e o interesse espanhol em torno da possibilidade de Álvaro Carreras rumar ao Real Madrid nas próximas semanas. No rescaldo ao triunfo sobre o Bayern Munique, o presidente do Benfica comentou o alegado interesse dos “Merengues”.

«Até agora não nos chegou qualquer proposta. Se acontecer, logo decidiremos. Agora não é momento para falar desse assunto. Apenas quando a nossa participação no Mundial de Clubes terminar. O Carreras vai continuar aqui [nos Estados Unidos] connosco», disse à Marca.

Quanto à vitória sobre o Bayern, Rui Costa revelou orgulho: «O mérito é dos jogadores. É muito importante para nós chegar aos “oitavos”. Há que encarar o próximo adversário e ver até onde podemos chegar».

O Benfica vai medir forças com o Chelsea na noite de sábado, às 21 horas, em Charlotte.