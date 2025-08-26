Alvo do Benfica e com preço a rondar os 30 milhões de euros, e contrato até junho de 2028, o médio Sudakov – de 22 anos – gera furor nas redes sociais, sobretudo depois de Anatoliy Trubin comentar a mais recente publicação do compatriota no TikTok.

«Vem para o Benfica», escreveu o guardião, que partilhou balneário com Sudakov no Shakhtar Donetsk e ainda o faz na seleção.

Formado no Shakhtar e internacional pela Ucrânia, este médio criativo registou 15 golos e sete assistências na última temporada, levando duas assistências em nove encontros na presente época.

