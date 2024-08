David Neres permanece nos pensamentos dos diretores do Nápoles. No sábado, foi a vez de Giovanni Manna, o diretor-desportivo do emblema italiano, reforçar o interesse no avançado do Benfica.

«Ele é um jogador forte, mas é do Benfica. Estamos a seguir muitos jogadores, ainda vai levar algum tempo para entendermos quais serão as melhores soluções para nós», explicou, aos jornalistas.

Como apurou o Maisfutebol na quarta-feira, nenhuma proposta foi feita pelo brasileiro. Em todo o caso, a saída de Victor Osimhen poderá motivar o Nápoles a avançar com 25 milhões de euros.

Também no sábado, Giovanni Manna abriu a porta de saída ao avançado nigeriano, que terá pedido para deixar o Nápoles.

