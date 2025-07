O Fundo Soberano da Arábia Saudita (PIF) voltou a fazer uma abordagem na tentativa de avançar pela contratação de João Félix, segundo apurou o Maisfutebol. A mais recente investida aconteceu nesta semana.

Responsável por administrar os quatro grandes clubes do país (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli), o PIF tentou a compra do internacional português noutras duas ocasiões, mas acabou por esbarrar no «não» do próprio jogador.

Neste momento, Félix continua a descartar uma transferência para o futebol saudita e trabalha com a prioridade de regressar à Luz. Entretanto, ainda aguarda o desenrolar das negociações do Benfica com o Chelsea. As conversações são lideradas pelo presidente Rui Costa.

O Benfica está disposto a chegar aos 27 milhões de euros fixos por 50 por cento do passe. O emblema inglês até aceita o valor inicial, desde que os outros 50 por cento sejam adquiridos posteriormente de forma obrigatório, por 13 milhões. Ou seja, totalizando um negócio de 40 milhões.

Novamente fora dos planos do italiano Enzo Mareza, depois de uma curta passagem por empréstimo pelo Milan, João Félix tem contrato válido com o Chelsea até junho de 2031.

