Aos 18 anos, e depois de sete golos em 26 jogos, Lara Martins renovou com o Benfica até 2028. No clube desde 2020, onde concluiu a formação, a ponta de lança algarvia desponta às ordens de Filipa Patão desde 2023.

«É um sentimento inexplicável, o Benfica é o clube do meu coração e poder continuar a ajudar é uma mais-valia. Gosto muito de falar com as meninas da formação. Gosto muito de ir lá e acho que, se elas trabalharem, efetivamente vão conseguir tudo o que quiserem, porque hoje, em Portugal e na formação do Benfica, temos muita qualidade.»

«Acho que é uma questão de se treinar e trabalhar, e tudo será recompensado. O objetivo do Benfica é sempre ganhar. E o meu objetivo é dar o melhor pela equipa, o que nós queremos é ganhar todas as competições», rematou.

Depois de acumular seis golos e três assistências em 35 jogos entre janeiro de 2023 e maio de 2024, Lara Martins superou a marca dos golos nesta temporada. Em simultâneo, conta com um currículo já recheado: Liga (3), Taça, Taça da Liga (3), Supertaça e Nacional de Juniores (sub-19).