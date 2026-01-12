Na despedida do Benfica, Jurásek recorreu às redes sociais, recordando a conquista da Supertaça em 2023, em Aveiro, frente ao FC Porto. O lateral checo escolheu três fotografias e apostou num momento de tensão com Pepe.

«Obrigado por tudo, Benfica. Serei sempre orgulhoso e honrado por fazer parte de um clube de tamanha grandeza. Aproveitei cada dia como parte de ti. Tudo de bom», escreveu.

RELACIONADOS
Diomande escreve aos marfinenses antes de voltar ao Sporting
OFICIAL: Mamadou Sakho termina a carreira aos 35 anos
Insólito: Al Nassr cancela empréstimo de Bento após expulsão de guarda-redes