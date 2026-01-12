Benfica
Há 38 min
Jurásek despede-se do Benfica: «Aproveitei cada dia como parte de ti»
Defesa recordou conquista da Supertaça e picardia com Pepe em Aveiro, no verão de 2023
Defesa recordou conquista da Supertaça e picardia com Pepe em Aveiro, no verão de 2023
Na despedida do Benfica, Jurásek recorreu às redes sociais, recordando a conquista da Supertaça em 2023, em Aveiro, frente ao FC Porto. O lateral checo escolheu três fotografias e apostou num momento de tensão com Pepe.
«Obrigado por tudo, Benfica. Serei sempre orgulhoso e honrado por fazer parte de um clube de tamanha grandeza. Aproveitei cada dia como parte de ti. Tudo de bom», escreveu.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS