Na despedida do Benfica, Jurásek recorreu às redes sociais, recordando a conquista da Supertaça em 2023, em Aveiro, frente ao FC Porto. O lateral checo escolheu três fotografias e apostou num momento de tensão com Pepe.

«Obrigado por tudo, Benfica. Serei sempre orgulhoso e honrado por fazer parte de um clube de tamanha grandeza. Aproveitei cada dia como parte de ti. Tudo de bom», escreveu.