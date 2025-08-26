Levante responde a Benfica sobre Álvarez: «Não há necessidade de vender»
Jovem extremo é cobiçado pelas águias, mas tem contrato até 2027
Apontado ao Benfica – ainda que sem proposta oficial, conforme noticiado pelo Maisfutebol – Carlos Álvarez é tema forte nesta terça-feira em Espanha. Questionado sobre o extremo de 22 anos, o diretor desportivo do Levante foi comedido nos comentários.
«O mercado está aberto, o clube acredita muito no Carlos Álvarez e vamos ver o que se passa. Até ao momento não recebemos qualquer proposta oficial e não há necessidade de vender este jogador. À partida vamos remeter para a cláusula de rescisão», adiantou Héctor Rodas.
De acordo com a imprensa espanhola, o negócio poderá ser feito entre os 18 e 25 milhões de euros. Todavia, como noticiado pelo Maisfutebol, o Benfica pretende investir até 15 milhões neste jovem.
Formado no Sevilha, Carlos Álvarez representa o Levante há três temporadas, com destaque para 2024/25 – sete golos e 12 assistências em 43 jogos – sendo importante na campanha que culminou na conquista da II Liga espanhola.
