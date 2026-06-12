Marco Silva falou esta sexta-feira aos jornalistas no museu do Benfica, na cerimónia de apresentação enquanto o novo treinador das águias. Em conferência de imprensa, Marco Silva apontou ao mercado, mas resguardou Sudakov.

Saída de Otamendi

«O plantel do Benfica tem qualidade. Naturalmente estamos a trabalhar para, em alguns aspetos daquilo que é a minha ideia e a identidade para a equipa, podermos reforçar a equipa. Como sabem, foi referido ontem também que perdemos um elemento importante da nossa estrutura, é claramente uma das posições em que temos de reforçar a equipa, e outras mais dentro daquilo que são as possibilidades do clube e da nossa ambição. O Presidente deixou bem claro que não estando na Liga dos Campeões isso tem um peso muito grande neste clube, não só financeiro, mas também noutros aspetos. Mas isso não é por isso que iremos começar atrasados em relação a quem quer que seja. Não é por isso que o Benfica não vai investir e não é por isso que o Benfica não vai ser competitivo ao nível de lutar por títulos.»

Sudakov está para ficar

«Em relação ao Sudakov, como disse há pouco, é jogador do Benfica e sim, claramente contamos com ele. Foi um investimento muito grande do Benfica. Se analisarem aquilo que são as características das minhas equipas, perceberão que é um perfil de jogador que normalmente rende connosco. É um jogador em que acredito bastante. Naturalmente terá a oportunidade de provar o seu valor. Teve um ano difícil, de adaptação, num contexto complicado para ele também. Terá toda a nossa confiança, todo o nosso suporte, e estamos aqui para o melhorar individualmente e coletivamente colocá-lo a jogar ao nível que tem de jogar um jogador com aquele talento»

As lacunas e a gestão do plantel

«Não vou estar aqui a individualizar e não vou individualizar em relação a outras posições. Se eu lhe disser uma posição, depois vão perguntar-me por outras. Neste momento não está em cima da mesa nenhum jogador do Fulham para poder ingressar no Benfica. Quanto às lacunas, não vou estar aqui a identificá-las publicamente. Isso seria dar alguns trunfos que não quero dar. Teremos muito tempo para falar disso durante a temporada. Mesmo que sinta alguma fragilidade, não vou expô-la neste momento. Temos de falar das virtudes, do que é bom para o Benfica, do que traz sinais positivos. As lacunas vamos trabalhar internamente para as corrigir, dentro de um balneário que tem de ser forte para o Benfica ser cada vez mais competitivo.»

De olho no mercado

«Falou-se muito de questões financeiras durante bastante tempo, para trás e para a frente. Mas um projeto não passa só por isso, passa por muito mais do que questões financeiras. Naturalmente falámos. O Presidente foi claro nesse aspeto na conferência de imprensa de ontem. Haverá espaço para reforçar o plantel. Eu acredito muito na qualidade deste grupo. Mas sem dúvida nenhuma teremos de reforçar algumas posições, porque há perfis definidos que são importantes para aquilo que queremos criar no Benfica. Temos qualidade, a base está lá, mas haverá espaço para melhorar. Em relação à parte financeira, isso é para o Presidente e para a Direção desportiva. Não é para mim. Mas haverá condições para reforçar o plantel dentro do necessário.»

Jogadores do Fulham e equipa técnica

«Em tempo oportuno irão saber quais são os elementos e como será composta a equipa técnica em relação a contratações ou possíveis contratações. Eu não vou estar aqui a individualizar, porque se eu lhe disser um jogador, os seus colegas vão depois perguntar por outras posições. Neste momento não está em cima da mesa nenhum jogador do Fulham para poder ingressar no Benfica.»

[Artigo atualizado às 18h50]