À margem da antevisão à visita ao Casa Pia (15.º) – na segunda-feira (20h45), na 28.ª jornada da Liga – José Mourinho comentou o futuro de Otamendi, sublinhando a confiança em António Silva e Tomás Araújo. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica também elogiou o quinteto de laterais.

Otamendi com o futuro nas mãos

«Ou sai, ou não sai. O presidente foi objetivo, a decisão está nas mãos do jogador. O Benfica vai estar preparado para essa saída, porque tem dois grandes centrais – António Silva e Tomás Araújo – dois jovens, com experiência e braçadeira de capitão, dois jogadores nos quais confio muito. Conto com eles para a próxima época, são importantes para o clube. O presidente e o Mário Branco sabem. Sei que não estou em 1980, sei como funciona o mercado e o “fair-play financeiro”. Se, eventualmente, o Benfica precisar de vender um jogador importante, não será um drama.»

«Ainda assim, teríamos de ir ao mercado para colmatar a saída do Otamendi.»

Renovação de Banjaqui

«Considero o Banjaqui e o José Neto jogadores de primeira equipa. Temos cinco laterais para duas posições. Um deles tem 17 anos, o outro tem 18. Temos três homens e dois miúdos de grande potencial. Não fui eu quem os desenvolveu, mas fui eu quem lhes deu a confiança na equipa principal. O Neto e o Bah são os laterais direitos, o Banjaqui é o lateral esquerdo, o Dedic e o Bah são laterais de emergência. É um privilégio. Em condições normais é a situação ideal para o Benfica na próxima época.»