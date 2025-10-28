José Mourinho anteviu, nesta terça-feira, a receção ao Tondela para os “quartos” da Taça da Liga, agendada para a noite de quarta-feira (20h45). Este encontro acontece antes da visita a Guimarães, no sábado (20h30). Em conferência de imprensa, o treinador das águias comentou o futuro de Otamendi.

Renovação de Otamendi

«Uma coisa é a idade real, outra é o que vemos no relvado e no treino. Há jovens que são jogadores velhos e há velhos – que espero que não se ofendam – de 38 e 40 anos que são jovens. O Nico [Otamendi] é jovem. Perguntei-lhe sobre Guimarães e Leverkusen: “O que fazemos amanhã?”. E ele respondeu: “Temos Guimarães, Leverkusen e Tondela”. Por isso, joga. É um jogador importantíssimo para nós.»

«Questões contratuais, temos responsáveis por isso.»