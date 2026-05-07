No terceiro lugar na Turquia, o Trabzonspor já prepara a próxima temporada, abrindo espaço a negociações com o Benfica em várias frentes. De acordo com o presidente do clube, o emblema da Luz avançou com uma proposta formal por Felipe Augusto, ponta de lança de 22 anos.

«Há propostas de quatro clubes, uma delas é do Benfica», disse Ertugrul Dogan ao “A Spor”.

O avançado brasileiro, natural de São Paulo e formado no Corinthians, reforçou o Trabzonspor no último verão a troco de 5 milhões de euros, proveniente do Cercle Brugge. Nesta época, Felipe Augusto acumula 15 golos em 37 jogos.

Questionado sobre o interesse em Sidny Cabral, Ertugrul Dogan revelou que o cabo-verdiano está referenciado há vários meses: «O nosso departamento de olheiros gosta dele, mas o Sidny transferiu-se para o Benfica».

Aos 23 anos, o ala esquerdo não é utilizado desde 21 de março, acumulando três assistências e um golo em 12 jogos pelo Benfica. Antes, pelo Estrela da Amadora, Sidny Cabral conseguiu cinco golos e três assistências em 16 partidas.

De recordar que a águias pagaram 6 milhões por este jogador.