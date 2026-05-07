Presidente do Trabzonspor confirma proposta do Benfica por Felipe Augusto
Ertugrul Dogan adianta que os turcos estão de olho em Sidny Cabral
Ertugrul Dogan adianta que os turcos estão de olho em Sidny Cabral
No terceiro lugar na Turquia, o Trabzonspor já prepara a próxima temporada, abrindo espaço a negociações com o Benfica em várias frentes. De acordo com o presidente do clube, o emblema da Luz avançou com uma proposta formal por Felipe Augusto, ponta de lança de 22 anos.
«Há propostas de quatro clubes, uma delas é do Benfica», disse Ertugrul Dogan ao “A Spor”.
O avançado brasileiro, natural de São Paulo e formado no Corinthians, reforçou o Trabzonspor no último verão a troco de 5 milhões de euros, proveniente do Cercle Brugge. Nesta época, Felipe Augusto acumula 15 golos em 37 jogos.
Questionado sobre o interesse em Sidny Cabral, Ertugrul Dogan revelou que o cabo-verdiano está referenciado há vários meses: «O nosso departamento de olheiros gosta dele, mas o Sidny transferiu-se para o Benfica».
Aos 23 anos, o ala esquerdo não é utilizado desde 21 de março, acumulando três assistências e um golo em 12 jogos pelo Benfica. Antes, pelo Estrela da Amadora, Sidny Cabral conseguiu cinco golos e três assistências em 16 partidas.
De recordar que a águias pagaram 6 milhões por este jogador.