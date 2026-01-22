De regresso ao Benfica, emblema que representou entre 2016 e 2024 – até rumar a custo zero ao Besiktas – Rafa Silva garante «continuar o mesmo». Aos meios das águias, o avançado de 32 anos propôs-se a conquistar mais títulos.

«Continuo o mesmo. Sentia saudades de casa, queria voltar. Surgiu uma possibilidade há poucos dias e foi o que acabou por acontecer. Estou muito grato por estar de volta. Regresso com os mesmos objetivos: conquistar títulos, trabalhar todos os dias para ser melhor e para sermos uma melhor equipa.»

«Quando saí disse que me iria custar imenso. Mas ponderei muito, achei que era um ciclo que devia fechar. Sentia precisar de outro tipo de aventura», disse à BTV.

Depois de conquistar uma Supertaça pelo Besiktas, Rafa Silva aponta às épocas em que celebrou Liga (três), Taça de Portugal (duas) e Supertaça (três). Nesse ciclo, o extremo foi chamado à Seleção e conquistou Liga das Nações e Europeu.

«São memórias que tenho. Quero regressar às boas memórias e continuar um bom caminho no Benfica», rematou.

O novo vínculo com o Benfica é válido até junho de 2028.