A postos para a estreia na Europa, aos 25 anos, Richard Ríos tem a construção adiantada e a caraterística de “box-to-box” como principais cartões de visita, além da velocidade e a vontade de rematar. O Maisfutebol recorreu à lupa do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – para analisar o novo elemento do meio-campo do Benfica.

Neste ano, pelo Palmeiras, o internacional colombiano totalizou 36 jogos, quatro golos e quatro assistências. Por norma titular na turma de Abel Ferreira, viveu uma fase prolífera em abril, quando conseguiu dois golos e duas assistências em quatro jogos (Sp. Cristal, Cerro Porteño, Corinthians e Internacional).

Entretanto, em junho, Ríos foi titular no Mundial de Clubes – contra FC Porto, Al Ahly, Inter Miami, Botafogo e Chelsea – assistindo frente a “Fogão” (1-0) e “Blues” (2-1). Ou seja, o médio foi aposta de início em 30 partidas, com média de 72 minutos.

Por norma a fletir para o corredor direito, serve de elo entre o quarteto defensivo e as unidades mais adiantadas, conforme o “mapa de calor” abaixo apresentado. Neste sentido, Ríos – em 2025 – conseguiu médias de três “grandes oportunidades” criadas, sete passes no último terço, seis duelos ganhos, cinco recuperações de posse e dois desarmes.

Num percurso iniciado no futsal do país natal, o médio surgiu no Flamengo, mas de forma efémera. Por isso, afirmou-se no Guarani, entre 2022 e 2023, até ser contratado pelo Palmeiras, por pouco mais de um milhão de euros. Ora, 138 jogos, 11 golos e dez assistências depois, Ríos ruma ao Benfica, num negócio de 27 milhões e com contrato até 2030.

Na Copa América 2024, o colombiano foi titular nos seis jogos e contribuiu com um golo para a campanha até à final, frente à Argentina – 1-0 para Otamendi, Di María, Messi e companhia.

Em suma, Richard Ríos perfila-se como potencial titular no “onze” de Bruno Lage, contando com a concorrência de Leandro Barreiro e de Aursnes.

