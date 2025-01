Benjamín Rollheiser está de pedra e cal no Benfica. A garantia parte do empresário do jovem argentino, que acumula 15 jogos nesta época.

«Não há qualquer problema com o treinador. Graças a Deus está tudo excelente e o Rollheiser terá uma oportunidade para jogar. Ele é jogador do Benfica e vai esperar pela oportunidade, como todos. Não é verdade que esteja de saída», garantiu Espinoza à RTP.

Contratado há dois anos ao Estudiantes, o avançado, de 24 anos, custou cerca de 8,7 milhões de euros. Com contrato válido até junho de 2029, Rollheiser totaliza 24 jogos, dois golos e uma assistência pelo Benfica.

Na presente temporada, o argentino marcou e assistiu na receção ao Gil Vicente (5-1), em setembro.