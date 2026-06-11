Rui Costa falou aos jornalistas nesta quinta-feira, no Estádio da Luz. Em conferência de imprensa, o presidente do Benfica esclareceu a saída de José Mourinho.

Silêncio pós-época

«Todos estão a par dos motivos que me levam a falar só agora. Depois da última jornada, o próprio José Mourinho disse que decidiria o seu futuro naquela semana. A partir do momento em que se meteram eleições no Real Madrid e José Mourinho disse que seria o treinador na eventualidade de Florentino Pérez ganhasse, fez com que devêssemos ser prudentes. Aguardámos pelo desfecho das eleições do Real Madrid. Lamento só falar agora.»

«O Benfica não ficou nas mãos de José Mourinho ou do Real Madrid, apenas esperou pelo fim do processo eleitoral. Controlámos a situação e todos os cenários foram equacionados. Estive em silêncio, mas o Benfica não esteve parado.»

Proposta de renovação quando Mourinho tinha contrato até 2027

«Fizemos a proposta de renovação a José Mourinho quando entendemos que era adequado. Fomos conversando e José Mourinho sabia que era o treinador que eu queria para a próxima época. Renovaríamos o contrato e não o deixaríamos iniciar a época em fim de contrato.»

«Mourinho nunca escondeu a aproximação do Real Madrid.»

Mourinho com a camisola do Real Madrid em inteligência artificial

«Numa primeira situação fiquei incomodado, mas fui informado do processo e ficou esclarecido.»

«Ainda não recebemos os 15 milhões de euros, mas está acordado. É uma questão de tempo.»

«Na última conferência de imprensa, José Mourinho disse que tinha 99 por cento de hipóteses de ficar no Benfica, porque tinha uma proposta firme e boa. Do Real Madrid ainda não havia uma proposta.»

Qual é o treinador que diz não ao Benfica?

«Foi uma frase de José Mourinho. Escolheu um outro caminho para a sua carreira e respeito isso.»