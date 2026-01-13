A guardiã Rute Costa, de 31 anos, rescindiu com o Benfica e prepara um novo ciclo. A internacional portuguesa natural de Barcelos recorreu às redes sociais nesta terça-feira para se despedir do clube que representava desde 2022.

«A travessia no deserto (…) chegou ao fim. Às vezes a vida abre-nos portas, mas insistimos em ficar onde só existem muros. Talvez por esperança, por inocência, por crença ou porque os nossos princípios e valores estão tão bem definidos que nos recusamos a desistir. Às vezes corremos, mas nunca chegamos. É preciso aceitar. Obrigada a todas as pessoas “balão de oxigénio” que tornaram esta viagem um pouco mais leve, mas ainda assim demasiado pesada. É tempo de voltar a ser feliz.»

Rute Costa apenas fez um jogo nesta época, totalizando 52 partidas pelas águias. Neste ciclo conquistou Liga (três), Taça de Portugal (duas), Supertaça e Taça da Liga (três).

Outrora guarda-redes de Boavista, Clube de Albergaria e Sp. Braga, a internacional portuguesa procura um novo rumo.

