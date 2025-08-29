No dia em que o Levante recebe o Elche, na terceira ronda da La Liga (18h30), Carlos Álvarez foi questionado sobre o interesse do Benfica. Na manhã desta sexta-feira, antes de entrar no autocarro, o extremo espanhol de 22 anos pouco disse aos jornalistas.

«Esse tema deixo para o meu agente. Estou focado no jogo», atirou.

Na quinta-feira, o treinador Julián Calero comentou o interesse do Benfica e apelou à resistência da direção. Também nesta semana, o diretor desportivo Héctor Rodas garantiu não existir a necessidade de vender o avançado.

De acordo com a imprensa espanhola, o negócio poderá ser feito entre os 18 e 25 milhões de euros. Todavia, como noticiado pelo Maisfutebol, o Benfica pretende investir até 15 milhões neste jovem.

Formado no Sevilha, Carlos Álvarez representa o Levante há três temporadas, com destaque para 2024/25 – sete golos e 12 assistências em 43 jogos – sendo importante na campanha que culminou na conquista da II Liga espanhola.

