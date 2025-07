Franjo Ivanovic já pisa solo português, uma vez que aterrou em Tires pelas 22 horas desta terça-feira. O ponta de lança croata, de 21 anos, vai reforçar o Benfica, conforme noticiado pelo Maisfutebol.

Nascido na Áustria e formado nos alemães do Augsburgo, jogou pelos croatas do Rijeka entre agosto de 2023 e janeiro de 2025, quando reforçou os belgas do St. Gilloise. Desde então, conseguiu 20 golos e cinco assistências em 46 partidas.

O negócio pelo internacional croata ronda os 23 milhões de euros, com contrato até junho de 2030.

