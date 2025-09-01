Benfica
Atenção, Benfica: Lukébakio falhou o último jogo pelo Sevilha por lesão
A horas da oficialização da contratação de Lukébakio pelo Benfica, o extremo belga falhou o último duelo do Sevilha frente ao Girona por lesão.
Lukébakio não fez parte da lista de 21 jogadores convocados por Matías Almeyda para o triunfo dos andaluzes devido a uma lesão contraída na jornada anterior, frente ao Getafe.
Segundo um comunicado do Sevilha, o jogador de 27 anos cumpriu todo o encontro, mas saiu com algumas queixas que se traduziram num edema no músculo solear da perna direita.
Lukebákio vai ser reforço do Benfica, a troco de cerca de 20 milhões de euros. Na última temporada, ao serviço dos andaluzes, o extremo fez 39 jogos tendo apontado 11 golos e duas assistências.
