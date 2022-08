Confirmado como reforço do Benfica, Fredrik Aursnes despediu-se do Feyenoord numa mensagem divulgada pelo próprio clube. O médio norueguês admitiu que não esperava ter deixado Roterdão um ano após ter chegado.



«O Feyenoord marcou-me em muito pouco tempo. Quando cheguei há um ano, nunca esperei sair ao fim de uma época. Foi um período especial por várias razões. A começar pela nossa forma de jogar que me agrada muito e com a qual me diverti imenso. Mas especial por causa das conquistas únicas na Europa e pelas pessoas com quem trabalhei diariamente. Por último, mas não menos importante, os fiéis adeptos do Feyenoord. Sou grato ao clube e a Frank Arnesen em particular, pela confiança depositada em mim. Também gostaria de agradecer a todos que contribuíram para as belas e duradouras memórias que levo comigo de Roterdão. Desejo tudo de bom ao Feyenoord», disse, num texto publicado no site do clube neerlandês.



O Benfica pagou, recorde-se, 13 milhões de euros por Aursnes. No entanto, o negócio pode ascender aos 15 milhões mediante a concretização de determinados objetivos.