O Benfica divulgou este sábado um pequeno vídeo onde mostra o primeiro dia de Enzo Barrenechea nas instalações dos encarnados.

Do mate partilhado com Otamendi, à curiosa conversa com Nuno Félix. O médio de 21 anos sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e Barrenechea não ficou indiferente.

«Eu também tive essa lesão, mas com uma perna tão forte até te esqueces. Fica tranquilo amigo, vais voltar mais forte e melhor», disse o argentino.

De recordar, Barrenechea foi contratado pelo Benfica ao Aston Villa neste mercado de verão. O médio de 24 anos chega por empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória mediante cumprimento de objetivos.

Veja aqui como foi o primeiro dia de Barrenechea no Benfica: