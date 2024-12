O Benfica iniciou conversações para renovar contrato com Tomás Araújo. A ideia passa por estender por mais uma época o vínculo do jovem central, de junho de 2028 para junho de 2029, segundo apurou o Maisfutebol.

As negociações entre a direção e o jogador passam ainda por uma valorização salarial e, consequentemente, o aumento da cláusula de rescisão, de 80 milhões de euros para 100 milhões de euros.

No último mercado de verão, recorde-se, o internacional português foi forte alvo de interesse do Crystal Palace. Os encarnados, inclusive, chegaram a recusar uma oferta dos ingleses na casa dos 30 milhões de euros.

Aos 22 anos, Tomás Araújo ganhou preponderância no Benfica com o regresso de Bruno Lage. Assumiu rapidamente a titularidade, na vaga do então indiscutível António Silva, e já fez 14 jogos oficiais em 2024/25.