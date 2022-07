Duk vai deixar o Benfica e assinar em definitivo pelo Aberdeen.



O Maisfutebol sabe que o internacional por Cabo Verde chegou esta manhã à Escócia, acompanhado do empresário Carlos Oliveira, para realizar exames médicos e assinar contrato com os «Dandies». Apesar da saída em definitivo, os encarnados vão ficar com 50 por cento dos direitos económicos do jogador de 22 anos.



Recrutado ao Belenenses em 2017, Duk terminou o processo de formação no Benfica e foi presença habitual na equipa de sub-23 e na B. Na última temporada o avançado marcou oito golos em 20 jogos pelo conjunto secundário dos encarnados.