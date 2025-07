Enzo Barrenechea ficou adiado para esta sexta-feira.

O médio argentino já chegou a Lisboa, para cumprir os exames médicos e assinar contrato, mas algumas questões burocráticas acabaram por atrasar o encerramento do processo.

Nesse sentido, e segundo foi possível saber, as perspetivas são que a contratação de Barrenechea seja definitivamente fechada esta sexta-feira, com a assinatura de contrato. Depois disso, tornar-se-á oficial.

Tal como noticiado pelo Maisfutebol, as negociações do Benfica com o Aston Villa foram fechadas por empréstimo de uma época (até junho de 2026), com opção de compra que pode vir a ser obrigatória.

Se o médio argentino cumprir determinados objetivos ao longo da temporada, as águias terão de pagar 15 milhões de euros ao clube inglês, que, na sequência, vai assegurar 30 por cento da mais-valia de uma futura venda.