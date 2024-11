O Benfica emitiu um comunicado a esclarecer a situação de Nicolas Otamendi, capitão da equipa encarnada que tem sido dado como próximo de uma saída em janeiro, sobretudo depois de Bruno Lage não ter fechado a porta a essa possibilidade numa conferência de imprensa recente.

«O Sport Lisboa e Benfica desmente categoricamente que esteja na disposição de prescindir de Nicolás Otamendi no mercado de janeiro, sublinhando, igualmente, que o capitão de equipa não tem qualquer intenção de sair do clube», pode ler-se.

O Benfica acrescenta, de resto, que as notícias que dão conta «de pseudo saídas de vários jogadores do Benfica no mercado de janeiro não correspondem à realidade e acabam apenas por criar ruído».