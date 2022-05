Domingos Soares Oliveira garante que o Benfica não está obrigado a vender Darwin Núñez, o jogador que mais cobiça tem despertado no mercado de transferências.

«O Benfica não está obrigado a vender a sua joia da coroa», começa por dizer o co-CEO da SAD, em entrevista ao ECO.

Questionado se o uruguaio não era o jogador que podia gerar um retorno financeiro importante, Domingos Soares Oliveira respondeu que o mercado olha para duas coisas: «Um jogador de rendimento imediato, como o Darwin, e um jogador de elevado potencial. Quando vendemos o João Félix, basicamente o o At. Madrig pagou o potencial dele, e não propriamente o rendimento, porque tinham sido seis meses.»

O dirigente encarnado defende, nesse sentido, que alguns jogadores que conquistaram a Youth League «têm um potencial relativamente elevado».

«O Benfica não está obrigado a vender Darwin para, de alguma forma, compor os números», reitera Domingos Soares Oliveira.

Questionado se precisava de vender jogadores até 30 de junho, o dirigente assumiu que tal será necessário, mas «para compor as contas deste exercício, e não por uma questão de tesouraria».

«O ano passado não estivemos na Liga dos Campeões, mas em termos de mais-valias de venda de jogadores tivemos um valor próximo dos 100 milhões de euros. Este ano as mais-valias são de três milhões de euros. Portanto, temos aqui uma redução muito significativa que pode, naturalmente, ser compensada se conseguirmos fazer uma venda até junho. Aquilo que não fizemos no verão passado, por razões várias, temos a expectativa de fazer este verão. E se isso for feito antes de 30 de junho, terá o impacto que necessitamos de ter nas contas a apresentar em setembro», resume.

Domingos Soares Oliveira não exclui que a SAD do Benfica feche o exercício com resultado negativo, mas garante que a estrutura está «preparada para fazer um investimento importante» na equipa de futebol.

«Não diria que seja superior ao do ano passado, mas em linha com o do ano passado, na ordem dos 30 milhões de euros», adianta.