O Benfica mantém-se irredutível perante o assédio a João Neves.

O médio encarnado tem desencadeado uma série de interessados entre os grandes clubes europeus, com o PSG à cabeça, mas as propostas que chegaram de França não atingem ainda o valor mínimo estabelecido pela SAD encarnada.

Segundo foi possível saber, a maior proposta que deu entrada no clube é de 70 milhões de euros, já com os bonus por objetivos incluídos: ou seja, a transferência podia eventualmente chegar a um valor máximo de 70 milhões de euros, se o clube e o jogador atingissem uma série de objetivos previamente estabelecidos.

Ora o jogador tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, estabelecida há cerca de um ano quando renovou contrato até 2028, pelo que o Benfica continua a exigir mais para libertar o jovem de apenas 19 anos.

Mesmo que aceite negociar por um valor inferior à cláusula, a SAD encarnada sente que os valores apresentados até agora são curtos. Até porque há, como já se disse, mais do que um interessado e ainda mês e meio de mercado pela frente. O que significa que há tempo para conseguir o melhor negócio.

João Neves, esse, gostava de ver a situação esclarecida o mais rapidamente possível, mas entende a posição do Benfica. As duas partes estão, nesse sentido, preparadas para esperar por uma proposta que seja do agrado de todos.