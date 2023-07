O Benfica recusou a quinta e última proposta do Fulham por Morato. O Maisfutebol apurou que a nova investida de 25 milhões de euros dos ingleses não foi suficiente para convencer os encarnados.

Nem mesmo o pedido do próprio central para ser negociado fez Rui Costa avançar com a venda. O presidente está decidido a segurar os principais jogadores, como fez com Rafa e David Neres, que tiveram abordagens de Al Sadd, do Qatar, e Zenit, da Rússia, respectivamente.

Com cláusula de 100 milhões de euros, num contrato válido até junho de 2027, o jogador brasileiro está avaliado pelo emblema da Luz em aproximadamente 50 milhões de euros. Foi alvo recente também do Rennes. da França.

Sem sucesso na busca por Morato, o Fulham do técnico português Marco Silva já tem um novo central para atacar no mercado. Em Inglaterra, inclusive, já dão como certa a contratação do nigeriano Calvin Bassey, do Ajax, por cerca de 21 milhões de euros.