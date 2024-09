O Benfica detalhou as receitas que teve no mercado de transferências com a venda de jogadores, sendo que as transferências de João Neves, Morato, David Neres e Marcos Leonardo não entram nestas contas, por terem sido posteriores a 1 de julho.

Mesmo assim, o Relatório e Contas dá algumas informações sobre o valor das transferências de João Neves, Morato e David Neres. Já em relação a Marcos Leonardo, não há nenhuma informação, tal como acontece com a venda de Paulo Bernardo ao Celtic.

Ora portanto, para este exercício contam as vendas de Gonçalo Ramos, Petar Musa e Lucas Veríssimo, os quais juntos permitiram um encaixe de 82 milhões de euros. A SAD revela ainda uma receita de mais 5 milhões de euros com a venda de Darwin Nuñez ao Liverpool, relativa a objetivos alcançados.

VENDAS QUE ENTRAM NO EXERCÍCIO ANUAL:

Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain

65 milhões de euros, mais 15 milhões dependentes de objetivos

Petar Musa no FC Dallas

9 milhões de euros, mais 3 milhões dependentes de objetivos, mais 10 por cento da mais-valia de uma futura venda

Lucas Veríssimo no Al Duhail SC

8 milhões de euros, mais 1 milhão dependente de objetivos

Darwin Nuñez no Liverpool

5 milhões de euros por concretização de objetivos

JÁ APÓS O FECHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

João Neves no Paris Saint-Germain

59,9 milhões de euros, mais 10 milhões dependentes de objetivos

David Neres no Nápoles

28 milhões de euros, mais 2 milhões dependentes de objetivos

Morato no Nottingham Forest

11 milhões de euros, mais 6 milhões dependentes de objetivos

Casper Tengstedt no Hellas Verona

Empréstimo por uma época, com opção de compra de 7 milhões de euros