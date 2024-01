Benjamín Rollheiser já está em Lisboa para ultimar a transferência para o Benfica e assinar contrato.

O jovem extremo argentino de 23 anos foi visto pela comunicação social a chegar ao Aeroporto Humberto Delgado por volta das sete da manhã, na companhia do diretor-desportivo das águias, Rui Pedro Braz.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Rollheiser vai chegar aos encarnados por empréstimo do Estudiantes, com uma opção de compra de cerca de dez milhões de euros, a qual será acionada no verão.

Depois de Marcos Leonardo e Álvaro Fernández, o Benfica prepara-se para oficializar mais um reforço de inverno nas próximas horas.