Stevan Manuel assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube esta segunda-feira.



O médio, de 16 anos, está na academia das águias desde 2017, onde chegou proveniente do UD Alta de Lisboa. Stevan Manual passou pela formação dos encarnados e atualmente está integrado na equipa de sub-19 apesar de ainda ser juvenil.



«É um sentimento muito agradável, no Clube que represento há sete anos, e isso motiva-me para continuar a trabalhar e ajudar sempre a minha equipa», disse, à BTV.

Refira-se que na última temporada o internacional pelas seleções jovens de Portugal fez parte da equipa do Benfica que venceu o Campeonato Nacional de sub-17, tendo participado em 32 partidas.