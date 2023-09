O Benfica está a tentar a contratação de Juan Bernat, tal como noticiado na CNN Portugal no arranque do último dia de mercado.



Segundo foi possível saber os encarnados estão em negociações avançadas com o PSG para contratar o lateral-esquerdo por empréstimo. As águias pretendem o espanhol para reforçar a posição de lateral-esquerdo, uma vez que Mihailo Ristic não entra nos planos de Roger Schmidt e está a ser negociado com o Celta de Vigo enquanto David Jurasek está lesionado.



Internacional por Espanha em 11 ocasiões, Juan Bernat está fora das contas de Luis Enrique, o novo treinador dos gauleses, e pode chegar assim à Luz de forma idêntica à de Julian Draxler, há um ano.