Andreas Schjelderup e Gianluca Prestianni vão continuar no Benfica, pelo menos até o fim da atual temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

A decisão de segurar a jovem dupla ofensiva foi tomada no decorrer desta semana, num acordo em conjunto entre a estrutura e a equipa técnica encarnada.

O norueguês e o argentino, recorde-se, iniciaram o mercado de inverno na lista de negociáveis, mas, agora, estão garantidos até junho no plantel, especialmente depois do que fizeram ao longo de janeiro.

Hoje titulares, os dois extremos foram fundamentais, por exemplo, na vitória frente ao Real Madrid, por 4-2, na Luz, na Liga do Campeões - o triunfo épico, com golo decisivo de Trubin ao cair do pano, garantiu as águias no play-off da competição.

Nos últimos dias, Schjelderup esteve em negociações com os belgas do Club Brugge, para uma transferência em definitivo, enquanto Prestianni era alvo, por empréstimo, dos argentinos do River Plate. Nada avançou.

Aos 21 anos, Andreas Schjelderup tem contrato válido com o Benfica até junho de 2028. Gianluca Prestianni, de 19 anos, por sua vez, tem uma ligação até junho de 2029.