O Besiktas anunciou esta sexta-feira que iniciou as negociações com o Benfica para a transferência de Kökcü.

«Foram iniciadas negociações com o jogador profissional Orkun Kökçü e com o seu clube, o Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, com vista à sua transferência», pode ler-se num breve comunicado no site oficial.

De recordar, segundo o que apurou o Maisfutebol, Kökcü irá por empréstimo para os turcos com uma opção de compra obrigatória.

Orkün Kökcü tem contrato válido com o Benfica até junho de 2028. Custou 25 milhões de euros fixos, com outros cinco milhões de euros variáveis. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.