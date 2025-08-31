Aktürkoglu está muito perto de vestir a camisola do Fenerbahçe.

O jogador já viaja para Istambul, como foi mostrado por uma fotografia publicada por Fabrizio Romano nas redes sociais, ao lado do agente Cenk Melih Yazıc, e antes disso até tinha feito a despedida do Benfica.

Num longo texto publicado nas redes sociais, Aktürkoglu deixa um agradecimento a toda a gente, desde os colegas, ao «estimado treinador Bruno Lage» e ao presidente Rui Costa, para acabar nos adeptos encarnados.

O jogador turco lembrou até que existiu um momento que nunca apagará da memória: a forma como Estádio da Luz se levantou todo para o aplaudir no primeiro jogo que fez em casa.

O Benfica, recorde-se, já oficializou a sua transferência a troco de 22,5 milhões de euros para a antiga equipa de Mourinho, num negócio que pode chegar aos 25 milhões de euros, caso sejam atingidos os bónus por objetivos.

Leia a mensagem de Akturkoglu na íntegra:

«Queridos Benfiquistas,



Infelizmente chegou a hora da despedida. Depois de um ano inesquecível, cheio de memórias maravilhosas, gostaria de deixar algumas palavras a todos aqueles que foram parte desta caminhada.



Em primeiro lugar, quero agradecer de coração a todos os meus colegas de equipa, ao meu estimado treinador Bruno Lage e à sua equipa técnica, bem como a todas as pessoas incríveis que trabalham dentro do clube. Foi uma enorme honra partilhar este tempo convosco.



Um agradecimento muito especial vai também para os nossos adeptos maravilhosos, que desde o primeiro dia até ao último nunca deixaram de me apoiar. Nunca esquecerei o momento em que, no meu primeiro jogo, ao sair de campo, todo o estádio se levantou para me aplaudir. Esse instante ficará para sempre guardado no meu coração. Este clube terá sempre um lugar muito especial na minha vida.



Na minha primeira experiência europeia recebi um apoio infinito de todos vós, e por isso sou imensamente grato. Despeço-me com a tristeza de não vos ter conseguido dar o tão merecido título de campeão nacional, mas acredito profundamente que esta equipa fantástica e os nossos adeptos irão conquistar o campeonato esta época. Eu, por minha vez, continuarei a apoiar-vos sempre, agora como um verdadeiro adepto do Benfica.



Por fim, quero deixar um agradecimento especial ao nosso Presidente Rui Costa. Muito obrigado por tudo o que fez por mim, Presidente.



E pluribus unum. ❤️»