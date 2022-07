O River Plate foi eliminado da Taça Libertadores na última madrugada. No final do encontro contra o Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo revelou que o futuro de Enzo Fernández não está definido ao contrário do de Julián Álvarez, reforço do City para a nova época.



«A situação de Enzo não está clara. Foi o último jogo do Julián. Disse-lhe pessoalmente que é um motivo de enorme orgulho tê-lo treinado e vê-lo crescer. Hoje faz parte de uma das melhores equipas do mundo. Isso dá-me uma enorme felicidade. Podia ter relaxado há umas semanas, mas nunca o fez. É um motivo de orgulho. Vai ser um jogador de elite», disse o técnico argentino, citado pelo jornal «Olé».

Veja a partir dos 9m30:

Lembre-se que o Benfica fechou a contratação de Enzo Fernández num negócio que pode atingir os 18 milhões de euros. No entanto, o médio de 21 anos revelou que iria ficar na Argentina até dezembro, mas em cima da mesa havia a possibilidade de este viajar para a Luz se o River fosse eliminado prematuramente da Libertadores.