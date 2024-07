Jan-Niklas Beste foi anunciado pelo Benfica na noite desta quinta-feira. Foi um reforço 'relâmpago', já que as primeiras notícias que ligavam o jogador ao clube da Luz surgiram no mesmo dia. Beste assinou contrato até 2029.

Em declarações ao site oficial do Benfica, o alemão apresentou-se e disse onde gosta mais de jogar no campo. «Antes de mais, estou muito feliz e agradecido por estar aqui no Benfica. É um grande clube. Estou muito, muito feliz. Sou defesa. Sou defesa-esquerdo. A minha posição-raiz é defesa-esquerdo. Claro que também posso jogar na ala, mas a minha posição-raiz é, definitivamente, como defesa-esquerdo», começou por dizer.

«Sou um defesa que pressiona, que sobe para cruzar e rematar. Bato cantos e pontapés de livre. Acho que sou um defesa muito ofensivo», completou o ex-jogador do Heidenheim.

Quanto à adaptação no Benfica, o facto de ser treinado por Roger Schmidt poderá facilitar a habituação. «Eu sei que ele é alemão, por isso, foi fácil. Falei com ele em alemão. Conheço a sua mentalidade e conheço-o um pouco da Bundesliga. Sei como quer jogar e gosto. Para mim, a decisão de vir para cá foi muito fácil», revelou o jogador de 25 anos.

Por fim, depois de considerar este como um «passo importante para a minha carreira», estabeleceu objetivos modestos. «Quero manter-me saudável, poder mostrar em campo e ajudar a equipa. Acho que para mim o principal é manter-me saudável», terminou.