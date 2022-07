A caminho do Benfica, João Victor deixou uma mensagem de parabéns à companheira e antecipou a mudança para o estádio da Luz através de uma mensagem nas redes sociais.



«Parabéns amor da minha vida. Que Deus te abençoe sempre,sou grato a Deus por colocar você em minha vida, e fazer de nós uma família linda,com o nosso pequeno Miguel. Agora vamos viver uma nova etapa em nossas vidas, e tenho certeza que vai ser um desafio maravilhoso. Eu te amo», escreveu o defesa brasileiro de 23 anos.



No último jogo pelo Corinthians, João Victor saiu lesionado do encontro contra o Boca Juniors. O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, marcou presença em Buenos Aires na última noite e foi buscar o central ao hotel onde o Corinthians estava instalado para agilizar a mudança para Lisboa e foi apanhado por alguns adeptos do Timão.



«Obrigado por tudo», disse o futebolista.



Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o Benfica pagará um pouco acima dos nove milhões de euros: oito milhões referentes ao Corinthians, detentor de 55 por cento do passe, e o restante para o Coimbra, clube dirigido pelo banco BMG, que vende 25 por cento (e mantém 20 por cento).