João Victor chegou esta quinta-feira a Lisboa para oficializar a transferência do Corinthians para o Benfica. O defesa de 23 anos frisou que a sua vontade sempre foi assinar pelas águias, desvalorizando o alegado interesse do FC Porto.



«Esta é uma mudança muito boa. Sempre quis vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o melhor de Portugal. Estou muito feliz e tenho a certeza que vou fazer uma grande história», referiu, em declarações aos jornalistas.



«FC Porto? Não quero falar. Quis vir para o Benfica, é o que tenho a dizer. Conversas com o FC Porto? Não sei, isso é com meus empresários. Sempre foi o Benfica, nada de FC Porto», acrescentou.



Lembre-se que o Benfica pagará um pouco acima dos nove milhões de euros por João Victor: oito milhões referentes ao Corinthians, detentor de 55 por cento do passe, e o restante para o Coimbra, clube dirigido pelo banco BMG, que vende 25 por cento (e mantém 20 por cento).