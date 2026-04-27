O Benfica trabalha com a ideia de reforçar a defesa para próxima temporada e, por isso, já tem analisado ao pormenor potenciais alvos para atacar no mercado de verão.

Segundo apurou o Maisfutebol, uma das opções em avaliação joga no Brasil. Trata-se do jovem Viery, que pertence ao Grémio, clube no qual é titular indiscutível no onze do português Luís Castro.

Tratado pelo emblema de Porto Alegre como um dos principais talentos da formação, o defesa de 21 anos está hoje avaliado entre 15 e 20 milhões de euros.

Também na mira de clubes ingleses, Viery tem contrato válido com o Grémio até dezembro de 2029. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Para a próxima temporada, o Benfica tem, este momento, três centrais confirmados: Tomas Araújo, António Silva e Gonçalo Oliveira. Nicolás Otamendi, por sua vez, está em fim de contrato e, consequentemente, com o futuro em aberto.