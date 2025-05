Com o final da temporada começam as notícias de possíveis saídas dos plantéis e o Benfica não é exceção. Bruno Lage falou esta sexta-feira sobre a continuidade de Di María e confirmou uma notícia do Maisfutebol. O argentino joga no Mundial de Clubes no próximo mês de junho, no Estados Unidos da América.

«Posso adiantar que o Benfica conta com o jogador para o Mundial de Clubes», respondeu de forma perentória o técnico das águias na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Sp. Braga.

Lage foi ainda questionado sobre a situação de Álvaro Carreras, que tem sido ligado ao uma transferência para o Real Madrid. Novamente com poucas palavras, o treinador esclareceu.

«Carreras está pronto e para jogar amanhã», atirou.

O Benfica joga frente ao Sp. Braga este sábado às 18h