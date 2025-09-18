Está cada vez mais próxima a confirmação de José Mourinho como novo treinador do Benfica.

Depois de ter aterrado esta quarta-feira no aeródromo de Tires, o Special One será apresentado já esta quinta-feira à comunicação social e fará o primeiro treino pelos encarnados esta tarde.

Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, a equipa técnica de Mourinho será composta por João Tralhão (adjunto), Pedro Machado (adjunto), António Dias (preparador físico) e Ricardo Formosinho (analista).

O treinador de 62 anos regressará ao Benfica 25 anos depois e vai assinar um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2027.