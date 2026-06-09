O Benfica não perdeu tempo após a saída de José Mourinho para o Real Madrid e já tem sucessor definido. A SAD encarnada comunicou esta terça-feira à CMVM que chegou a acordo com Marco Silva para assumir o comando técnico da equipa principal.

O treinador português assinou um contrato válido até ao final da temporada 2027/28, ficando prevista uma cláusula que permite prolongar a ligação por mais uma época, até junho de 2029.

A oficialização surge minutos depois de o Benfica ter confirmado a transferência de Mourinho para os merengues, numa operação que rendeu 15 milhões de euros aos cofres da SAD encarnada, valor correspondente à cláusula de rescisão do técnico.

Marco Silva regressa assim ao futebol português depois de uma carreira quase sempre feita no estrangeiro com passagens pelo Olympiacos, Hull City, Watford, Everton e Fulham. Em Portugal, destacou-se pelo trabalho no Estoril e depois no Sporting, onde conquistou uma Taça de Portugal em 2015.