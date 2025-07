O Benfica anunciou esta terça-feira a contratação de Diego Castel-Branco, extremo luso-alemão de 17 anos.

«É o passo perfeito para mim, porque o Benfica tem uma academia muito conhecida, a melhor do mundo, e é conhecida por desenvolver jogadores e lançá-los na equipa principal. Por isso, acho que é a opção perfeita para me desenvolver, para melhorar, para dar tudo de mim, e espero que talvez daqui a alguns anos esteja no topo», disse o jogador aos meios dos «encarnados».

Diego Castel-Branco chega proveniente dos alemães do Borussia Dortmund e vai integrar a equipa a equipa de juniores do Benfica. Na última temporada, o jovem de 17 anos fez 26 jogos e marcou 18 golos.