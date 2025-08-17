O médio português Rafael Luís vai jogar no Estrasburgo até final da época 2025/26, por empréstimo do Benfica, num acordo que contempla opção de compra.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o RC Estrasburgo para o empréstimo do jogador Rafael Luís. A cedência temporária é válida por uma temporada – até ao final de 2025/26 –, com opção de compra», refere o Benfica, em comunicado, na manhã deste domingo.

Rafael Luís está ligado ao Benfica há cerca de 15 anos, desde 2010/11. Na época passada, fez 33 jogos e uma assistência pelos encarnados.

Na pré-época, o jovem médio chegou a ser utilizado na equipa principal, no jogo ante o Fenerbahçe, para a Eusébio Cup. Ruma agora a França, para a sua primeira experiência no estrangeiro.

O Estrasburgo arranca o campeonato este domingo, com a visita ao Metz (16h15), a contar para a primeira jornada.

