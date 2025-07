O lateral-esquerdo Rafael Rodrigues foi anunciado, esta segunda-feira, como reforço do Al Ain, por empréstimo do Benfica.

A cedência do jogador de 23 anos, como o Maisfutebol tinha noticiado, é válida por uma temporada.

Há 11 anos ligado aos encarnados, Rafael Rodrigues volta a ser emprestado, depois de ter alinhado no AVS, em 2024/25, cedido pelo emblema da Luz. No total, fez 24 jogos, tendo anotado um golo e uma assistência.

O internacional sub-21 português tem contrato com o Benfica até 2027.

O Al Ain, recorde-se, foi quinto classificado da última edição do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, com o central Fábio Cardoso no plantel. Já o guarda-redes Rui Patrício representou a equipa no Mundial de Clubes.