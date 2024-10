O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com André Gomes, médio de 18 anos que está ligado às águias há cinco temporadas.

«André Filipe Machado Gomes, médio de 18 anos (09/01/2006), renovou contrato com o Sport Lisboa e Benfica. A viver a 5.ª época de águia ao peito, André Gomes chegou ao Clube em 2020/21, tendo jogado anteriormente no Dragon Force FC e no FC Porto», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos canais do clube, André Gomes mostrou-se feliz: «É mais um passo dado na minha (ainda) pequena carreira, porque ainda tenho muito para dar, tanto a mim como ao Clube. É muito importante renovar depois de muito trabalho feito, dentro e fora do campo».

Esta época, o médio joga nos sub-23 do Benfica e já fez um total de sete jogos. Na época passada fez um total de 34 jogos no Nacional de juniores e marcou nove golos.